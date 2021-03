Bollettino covid, 3.762 positivi in Lombardia, 55 morti: 486 casi a Monza e Brianza

Sono 3.762 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi a Monza e Brianza nella giornata di martedì 2 marzo sono 486.

I tamponi effettuati sono stati 42.052, facendo scendere l'indice di positività rispetto al numero di tamponi all'8,9% rispetto al precedente 10,38%. I dati, come di consueto, sono stati diffusi nel pomeriggio. Nelle 24 ore precedenti erano stati poco più di 2.100.

I ricoverati in terapia intensiva sono ora 476, in tutta la Regione, ovvero 35 in più del dato precedente, tra ingressi e uscite. Sono invece 184 in più (sempre tra ingressi e uscite) i ricoverati meno gravi, ora 4.408. In totale, le persone in ospedale in Lombardia sono ora 4.884. Le persone scomparse a causa del Covid nelle ultime 24 ore sono 55.