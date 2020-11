Bollettino coronavirus, oltre 5mila positivi in Lombardia e 369 casi in Brianza

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, ma aumentano quelli in terapia intensiva: si intravede una luce, fioca, in fondo al tunnel ma la situazione coronavirus in Lombardia è sempre critica. Nella giornata di mercoledì 25 novembre sono stati accertati altri 5.173 casi in tutta la Regione (a fronte di 4.2063 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 12.3 %. Tra Monza e la Brianza sono state trovate altre 369 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile con il consueto bollettino.

Le persone ricoverate in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria sono 10 in più rispetto a ieri; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 942 casi. Il dato, tuttavia, è un 'saldo' tra i nuovi ingressi, le persone che vengono dimesse e quelle che, purtroppo, muoiono. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 246 unità per un totale di 8.114. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 9.056 persone affette da SarsCov2 (236 in meno rispetto a ieri).

Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 155 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 21.005