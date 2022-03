Quali sono i centri vaccinali ancora aperti in Brianza e quando chiuderanno

Si avvicina la fine dello stato di emergenza sanitaria. Da qui la necessità di riorganizzare anche le aperture degli hub vaccinali sul territorio. Alcuni rimarranno aperti anche dopo il 31 marzo 2022, altri invece chiuderanno (anche prima della fine dello stato d'emergenza).

Per l'Ats Brianza rimarranno attivi gli hub di: Vimercate (presso la ex Esselunga), gli ambulatori covid all'ospedale di Desio e all'ospedale di Vimercate, quello all'ospedale San Gerardo di Monza e quello all'ospedale Manzoni di Lecco. Chiuderanno il 15 marzo l'hub all'ex Philips di Monza, l'ambulatorio covid di Merate e quello nell'area Cazzaniga di Merate. Infine il 31 marzo anche l'Auxologico di Meda terminerà il suo servizio.

"Una decisione che, come si legge nel Decreto, è connessa 'alla fine della fase dell'emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022' - si legge nella nota della Regione Lombardia -. Allo stesso tempo l'obiettivo è quello di ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario. Il Decreto, inoltre, indica - per questa fase - che le Ats dovranno coinvolgere maggiormente le farmacie territoriali e le cooperative dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta".