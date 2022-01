In Brianza un centro tamponi solo per gli studenti

Impennata di contagi: il Comune apre una sorta di "centro tamponi" solo per gli studenti. Succede a Ornago. Nel piccolo comune di poco più di 5.200 abitani negli ultimi giorno sono oltre 147 le persone risultate positive al covid. Per garantire il rientro in sicurezza degli studenti è stato attivato un servizio di tamponi gratuito riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria dell'Istituto comprensivo Manzoni al rientro in classe.

I tamponi antigenici verranno eseguiti con modalità drive through nel parcheggio di via Carlo Alberto dalla Chiesa negli orari indicati dalla scuola. Ad eseguirli il dotto Carlo Spada e i collaboratori della farmacia Caccia.

I bambini, accompagnati dai genitori, dovranno presentarsi con il modulo di consenso (il numero di telefono deve essere chiaramente leggibile, poiché la notifica dell’avvenuto tampone arriverà sul cellulare indicato). I dati da indicare sono quelli dello studente con la firma del genitore; il modulo ricevuto da Ats, in quanto deve essere allegato al modulo di consenso per garantirne l’esenzione dal pagamento (in caso contrario non si potrà procedere con il tampone); la fotocopia fronte/retro ben leggibile della tessera sanitaria dello studente (in caso contrario l’esito non potrà essere registrato).

Il tampone verrà eseguito esclusivamente ai bambini e ai ragazzi che sono presenti nell'elenco che ogni giorno viene inviato alla farmacia dalla suola.