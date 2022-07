La biblioteca brianzola chiusa perché tutto il personale ha il covid

La notizia è "scappata", martedì mattina nel corso della conferenza stampa per la presentazione di "A scena aperta", il calendario di iniziative che il comune di Cesano Maderno ha organizzato per luglio, agosto e settembre. "La biblioteca è chiusa perchè tutti hanno il Covid e si attende giovedì per la riapertura perchè dovrebbero esserci i primi negativizzati" hanno spiegato nel corso della riunione dal municipio.

Tutto il personale ha il covid

Tutto il personale della struttura di via Borromeo è risultato con il passare dei giorni, positivo. Per questo motivo non si è potuto far altro che chiudere l'intera palazzina del centro storico che ospita la biblioteca, nelle giornate di martedì e mercoledì. Per limitare i disagi per gli utenti è attivo l’indirizzo internet per informazioni, prestiti e assistenza."Per qualunque richiesta - si legge nella breve nota diffusa di Facebook - (rinnovo prestiti, prenotazioni e assistenza) potete comunque contattarci per email all'indirizzo biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it".