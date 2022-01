Emergenza covid: dal 10 gennaio chiude il poliambulatorio di Brugherio

Novità per i pazienti che hanno prenotato visite al poliambulatorio di Brugherio. La Asst Monza comunica che da lunedì 10 gennaio fino al 28 febbraio la struttura di viale Lombardia 270 rimarrà chiusa.

Causa: emergenza covid. Come già successo nella passate ondate medici e infermieri impegnati nelle attività ambulatoriali sono stati precettati per l'emergenza sanitaria. Gli utenti verranno richiamati e le visite riorganizzate.

Si preannuncia un inizio 2022 difficile (sotto il segno sanitario) per i brugheresi. Oltre a dover far fronte a una carenza di medici di medicina generale (anche se a febbraio è previsto l'arrivo di 3 giovani specialisti che dovrebbero seguire 1.950 mutuati), adesso arriva la doccia fredda della chiusura del poliambulatorio.

Le visite già programmate verranno eseguite all'ospedale Vecchio di Monza in via Solferino. Mentre cup e centro prelievi rimarranno chiusi. Nessun cambiamento invece per i servizi assicurati dal consultorio e dalla Unità operativa neuropsichiatria piscologia infanzia adolescenza (Uonpia).

Nei locali di viale Lombardia sono attivi i servizi del Centro unico prenotazioni (Cup), del centro prelievi, gli ambulatori di medicina interna, di otorinolaringoiatria, di ortopedia, di cardiologia e di oculistica.

Il sindaco Marco Troiano ha ricevuto la comunicazione il 4 gennaio. L'Asst Monza, come si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Brugherio, ha annunciato che “a causa dell’ulteriore ondata pandemica che sta interessando la nostra provincia e che determina un aggravio delle incombenze a carico del personale sanitario, la riapertura originariamente prevista per lunedì 10 gennaio del poliambulatorio di viale Lombardia non potrà avere luogo”, perché come già avvenuto in precedenza c’è la necessità di “dedicare il personale infermieristico alle attività di esecuzione tamponi e di assistenza all’interno dei reparti ospedalieri”.

L'accesso agli sportelli per la scelta e revoca, per il rinnovo delle esenzioni da reddito e per il rilascio del pin della tessera sanitaria è consentito su appuntamento, da prenotare telefonando allo 039.2334532 il giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, oppure scrivendo una mail a: sceltarevoca.brugherio@asst-monza.it