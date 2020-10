Quattro classi in "quarantena" e scuola chiusa per sanificazione: il caso a Brugherio

Quattro classi in "quarantena" e la scuola chiusa per due giorni per sanificazione. Il caso alla scuola elementare "Fortis" di Brugherio dove nei giorni scorsi in seguito all'accertamento di un contagio che ha interessato il corpo docente è stato attivato il protocollo di contenimento dell'epidemia previsto dalla Ats.

Sono state quattro le sezioni che sono state sottoposte a tampone e messe in isolamento. I risultati dei tamponi - effettuati nei giorni scorsi - non sono ancora completi e al momento sono state accertate due positività tra il personale docente e otto tra gli studenti ma il numero potrebbe anche salire. Alla luce dell'accaduto l'istituto è stato chiuso per effettuare una accurata sanificazione degli spazi. La scuola - come comunicato dalla stessa dirigenza con un avviso - resterà chiusa lunedì 5 e martedì 6 ottobre con la sospensione delle attività didattiche che sarano sostituite con le lezioni a distanza.

"Oggi e domani la scuola Fortis sarà chiusa per una sanificazione straordinaria, in seguito agli esiti di alcuni tamponi effettuati su alcuni docenti ed alunni. ATS e scuola hanno attivato il protocollo previsto in queste situazioni, informato le famiglie interessate e lavorato all’organizzazione dell’attività scolastica per i prossimi giorni" ha spiegato il sindaco di Brugherio con un aggiornamento sui social lunedì mattina. I ragazzi e il personale docente coinvolto dovranno quindi rispettare un periodo di "quarantena".

"Anche a Brugherio, come del resto in tutta Italia, serve quindi continuare ad avere atteggiamenti di grande responsabilità verso se stessi e gli altri, dato che i casi sono ormai in aumento per la nona settimana consecutiva, come ci ha ricordato il report settimanale diffuso venerdì dal Ministero della Salute". A Seveso invece sono due le classi che sono state messe in "quarantena" dopo l'accertamento di sei casi positivi all'interno della stessa scuola.