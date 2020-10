Seveso, sei alunni positivi a scuola e due classi in "quarantena"

Il comune - come spiega una nota del municipio - è stato informato dalla dirigenza dell’istituto comprensivo Via Adua che nella giornata di sabato sono stati eseguiti tamponi da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza a due classi (alunni e docenti) della scuola primaria Enrico Toti di Baruccana a seguito del riscontro di una positività al virus Covid-19.

I test hanno fatto emergere altri cinque casi di positività per altrettanti studenti con due classi in “isolamento”fino al 16 ottobre 2020.

Quando potranno rientrare a scuola gli alunni

La riammissione a scuola e in collettività per gli alunni sarà subordinata al rilascio di attestazione da parte del Medico di Medicina Generale e dal Pediatra. I familiari degli alunni delle due classi non sono stati sottoposti ad alcun provvedimento di quarantena: nel caso gli stessi sviluppino sintomi simil Covid dovranno contattare il proprio medico.

“È il primo caso di positività sul territorio comunale dalla riapertura delle scuole – dichiara il sindaco Luca Allievi – Come comunità siamo vicini ai bimbi e alle insegnanti delle due classi della ‘Toti’ e in particolare a chi è risultato contagiato. Dobbiamo avere fiducia nei protocolli sanitari; confido che tutto si risolva per il meglio, ma allo stesso tempo raccomando per l’ennesima volta l’osservanza di tutte le misure di prevenzione del contagio: lavarsi spesso le mani, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare le strette di mano e gli abbracci, usare la mascherina, evitare luoghi affollati. Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini sevesini per continuare a contenere il contagio nell’attesa della produzione di un vaccino per il ‘coronavirus’”.