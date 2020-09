Coronavirus, 182 nuovi casi in Lombardia: a Monza e Brianza 12 contagi

Sono 182 i nuovi positivi registrati martedì 22 settembre in Lombardia. A Monza e Brianza il bollettino diffuso da Regione Lombardia segnala 12 casi di contagio accertati. Scende di due unità il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 34 pazienti ancora presenti nei reparti ad alta specializzazione. Sono 11 in più invece le persone ospedalizzate per un totale di 294 pazienti covid nelle strutture sanitarie della Lombardia.

Due le vittime del virus accertate nelle ultime ventiquattro ore con un totale di 16.925 decessi dall'inizio della pandemia.