Bollettino covid, 488 casi in Lombardia e 5 morti

A fronte di 53.571 tamponi effettuati sono 488 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia venerdì 24 settembre. I nuovi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Monza e Brianza sono 68, terza cifra più alta tra le province lombarde dopo Milano (137) e Varese (72).

Sono 60 le persone ricoverate in terapia intensiva - un posto letto occupato in meno rispetto a giovedì - e 414 i pazienti covid positivi ospedalizzati, due in più rispetto a ieri. Cinque le persone che hanno perso la vita in un giorno a causa del covid con il totale delle vittime da inizio pandemia che ha toccato quota 34.004 decessi solo in Lombardia.