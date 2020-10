Bollettino coronavirus lunedì 12 ottobre, 696 positivi in Lombardia: 41 casi a Monza

Sono 696 i nuovi positivi registrati nella giornata di lunedì 12 ottobre in Lombardia a fronte di 13.934 tamponi. Dei 696 nuovi casi 74 sono 'debolmente positivi' e 5 sono risultati contagiati a seguito di test sierologico. In provincia di Monza e Brianza sono 41 i nuovi casi positivi accertati nelle ultime ventiquattro ore. A Milano invece 364 i soggetti positivi, quasi la metà dei nuovi contagi.

Sono due in più rispetto a domenica le persone ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali, per un totale di 50. Trenta invece i nuovi ricoveri in ospedale con 463 pazienti che si trovano in ospedale per il covid.

Tre i decessi registrati tra domenica e lunedì con 16.988 vittime dall'inizio della pandemia.