Bollettino covid, 345 casi in Lombardia e 6 morti in un giorno

A fronte di 63.638 tamponi sono 345 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di martedì 28 settembre in Lombardia. A Monza e Brianza stando ai dati resi noti da Regione Lombardia con il consueto bollettino quotidiano i nuovi contagi accertati sono 14.

Ecco i nuovi casi per provincia: Milano: 111 di cui 56 a Milano città; Bergamo: 28; Brescia: 44; Como: 25; Cremona: 5; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 10; Monza e Brianza: 14; Pavia: 28; Sondrio: 3; Varese: 57.

Scendono di dieci unità i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva per un totale di 56 pazienti, altri quattro ingressi invece nei reparti covid ordinari degli ospedali della Lombardia per un totale di 393 persone ospedalizzate. Sono sei invece le vittime che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 34.032 morti da inizio pandemia solo in Lombardia.