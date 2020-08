Coronavirus, 25 nuovi positivi e 3 morti: a Monza e Brianza 3 casi

Venticinque nuovi casi in Lombardia lunedì 3 agosto e tre nuovi casi in provincia di Monza e Brianza. Questi, in sintesi, i numeri del bollettino diffuso da Regione Lombardia. A fronte di 4.208 tamponi processati sono emerse 25 persone positive al covid-19 di cui 4 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici. Sale il numero delle persone guarite, +48 nell'ultima giornata, mentre resta invariato il dato relativo ai pazienti in terapia intensiva che sono ancora nove.

In aumento invece, con nove persone ricoverate in più, il numero dei pazienti in ospedale per un totale di 162 pazienti ospedalizzati. Tre i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 16.818 persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Lombardia.