Coronavirus, bollettino lunedì 26 ottobre: 3.570 casi in Lombardia, 439 a Monza e Brianza

Nella giornata di lunedì 26 ottobre sono stati accertati altri 3.570 casi in tutta la Regione (a fronte di 21.324 tamponi). A Monza e Brianza i nuovi positivi sono stati 439. A Milano e hinterland invece 2.023 di cui 960 solo a Milano città. Sono sempre più sotto stress i reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 11 ricoveri di persone in gravi condizioni; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 242 casi. Continua a crescere anche il numero di pazienti negli altri reparti: +133 persone con sintomi meno gravi.

In totale ci sono 2.459 persone in ospedale per Sars-Cov-2. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 17 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17.252.