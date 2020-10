Covid e scuola, a Desio interventi per rendere più sicuri ingressi e uscite

Sono ben 10 le scuole di Desio (dall'infanzia alle medie) coinvolte nei lavori per la messa in sicurezza degli accessi e delle uscite scolastiche.

Gli interventi sono cominciati martedì 28 ottobre dalla Scuola elementare Prati: qui, come in tutti gli altri plessi scolastici, verranno effettuati lavori che interessano le aree di accesso, i vialetti, le pavimentazioni, abbattimenti e ricostruzioni di scale, nonché recinzioni che renderanno strutturali gli interventi adottati a inizio anno scolastico per garantire la sicurezza e il distanziamento di bambine e bambini.

“I lavori saranno eseguiti rapidamente e in condivisione con i dirigenti dei plessi scolastici. Voglio ringraziare i tecnici degli uffici comunali che hanno predisposto nel più breve tempo possibile un piano lavori puntuale e articolato che interessa tutte le scuole desiane; lavori che, una volta eseguiti renderanno le scuole più sicure e anche più belle. Grazie a un intenso lavoro svolto quest’estate a fianco e a sostegno dei dirigenti scolastici, con la partecipazione dei coordinatori di plesso e delle rappresentanze dei genitori, oggi le scuole desiane, per quel che possibile data la pervasività dell’emergenza covid, sono già luoghi sicuri e presidiati, dove la didattica si svolge in sicurezza” ha spiega l’Assessore all’Istruzione Giorgio Gerosa.

Se tutto va come previsto, gli interventi (per un valore di 84mila euro, parte delle risorse finanziate dal Programma operativo nazionale del Ministero dell'Istruzione) si concluderanno entro la metà di dicembre.

Gli interventi riguarderanno la scuola media Rodari e le elementari Prati e Tagliabue; l’istituto comprensivo Agnesi con le scuole elementari Gavazzi e Agnesi, la scuola media Pirotta e la scuola dell’infanzia Santa Maria; rifacimenti e sistemazioni riguarderanno anche l’istituto comprensivo Tolstoj con le elementari Tolstoj e Dolomiti e la media Pertini.