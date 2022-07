Al San Gerardo terapia intensiva covid free (ma 55 contagiati ricoverati)

Sono 55 i pazienti contagiati dal covid ricoverati all'ospedale San Gerardo. Ma, fortunatamente, nessuno è in terapia intensiva.

Questa la situazione dei contagi nel nosocomio monzese: nella settimana da martedì 12 a lunedì 18 luglio sono 55 i pazienti contagiati ricoverati al San Gerardo: nessuno in terapia intensiva, 5 in terapia subintensiva, 18 in malattie infettive e 32 negli altri reparti. Sono 2 i pazienti contagiati morti al San Gerardo negli ultimi sette giorni.

Sotto controllo anche il numero dei ricoveri. Nella settimana in cui si è registrata un'impennata di contagi in tutta Italia sono stati 1.681 gli accessi al pronto soccorso di via Pergolesi di cui 164 di pazienti con sintomi covid. Nell'ultima settimana sono state 16 le persone contagiate ricoverate.