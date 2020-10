Farmaci consegnati a casa a Lissone, Desio e Seregno: ecco le farmacie aderenti

Lissone, Desio e Seregno: in questi tre Comuni, per tutto il mese di novembre, si potrà usufruire del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci.

L'iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione di otto tra farmacie comunali e LloydsFarmacia, intende supportare la popolazione nel periodo più soggetto a malanni stagionali. Oltre che manifestare vicinanza a tutta la cittadinanza, in questa delicata fase autunnale di sensibile aumento dei contagi da Covid-19. ​

“Desideriamo rinnovare e confermare, giorno per giorno, la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza e al sistema-Paese. Abbiamo alle spalle e davanti a noi mesi non facili. Servizi come la consegna gratuita a domicilio sono un’ulteriore testimonianza del nostro impegno sul campo e, crediamo, un concreto supporto nelle sfide condivise della quotidianità. L’esperienza dei mesi scorsi e i dati raccolti ce lo confermano. Il servizio si svolge in collaborazione con partner che, come noi, hanno a cuore la salute delle persone e la prevenzione. In un momento difficile come questo l’intera filiera è compatta e sta facendo ogni sforzo possibile per riuscire a dare servizi che possano permettere a tutti di poter accedere alla salute in sicurezza" ha commentato Domenico Laporta, Amministratore Delegato di LLoydsFarmacia.

Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati. Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa contattare la LloydsFarmacia preferita.