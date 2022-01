In Brianza il nuovo centro tamponi riservato solo agli studenti

Aprirà martedì 1 febbraio e sarà attivo ogni martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.30, il punto tamponi allestito nel foyer dell’Auditorium in Piazza Risorgimento dedicato esclusivamente alla comunità scolastica di Seregno.

Una soluzione resa possibile innanzitutto grazie alla disponibilità di quattro medici che garantiranno la loro presenza a titolo gratuito (Mariarita Cajani, Maurizio Ostaldo, Agostino Silva, Paolo Viganò), a loro volta assistiti da due infermieri volontari e da due amministrativi che si occuperanno delle registrazioni dell’esito dei tamponi su sistema informativo regionale. Il punto tamponi è rivolto esclusivamente ad alunni e studenti (compresi quelli che frequentano scuole al di fuori del territorio del Comune), dal nido alle secondarie superiori, non al personale docente.

L'accesso al centro tamponi di piazza Riusorgimento sarà possibile solo: in contatti di caso in sorveglianza attiva a T0/T5; in contatti di caso asintomatici in quarantena per la chiusura di quarantena; casi asintomatici per la chiusura di isolamento.

“Un obiettivo importante per la nostra città - dichiara il sindaco Alberto Rossi - obiettivo che raggiungiamo dopo un intenso lavoro: appena avute le autorizzazioni ad avviare il servizio, ci siamo attivati per far avere,nel periodo più sollecito possibile,anche a Seregno un punto tamponi, così da dare alle famiglie l’opportunità di effettuare, gratuitamente e in città, il tampone a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Devo ringraziare i medici, gli infermieri e i volontari che gratuitamente mettono il loro tempo al servizio della città e Ats e Asst per la fornitura del materiale sanitario”.