Coronavirus, Iva Zanicchi: "Sono positiva. Fate attenzione"

Anche Iva Zanicchi è risultata positiva al coronavirus e ora sta affrontando la convalescenza a casa, in quarantena. "Ciao cari amici, sono Iva" ha annunciato la cantante in un video postato su Instagram in cui appare con la mascherina indosso e i guanti nella sua abitazione. "Ho il coronavirus" ha spiegato aggiungendo che "non c'è nulla di male a dirlo".

"Me lo sono beccata" ha sdrammatizzato, spiegando di essere positiva e di avere sintomi da tre giorni. "Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione" ha scritto nel post che poi ha condiviso in cui specifica di essere in quarantena e in isolamento insieme ai suoi familiari.