Da oggi la Lombardia è da zona bianca

Le due parole più attese, da mesi: zona bianca. Attilio Fontana, il presidente di regione Lombardia, mercoledì ha annunciato che "la Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca". A margine della visita all’hub vaccinale di Novegro, il governatore ha spiegato che "l’incidenza di casi positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è scesa a 48", quindi al di sotto del limite minimo dei 50 stabilito dal governo.

“Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel - ha aggiunto Fontana -, ma la nostra lotta al covid non è finita. La nostra campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato e dalla mezzanotte apriremo le prenotazioni anche per la fascia 30-39 anni per proseguire poi, dal 2 giugno, con l’apertura a tuti gli over 16. Dobbiamo - ha concluso Fontana - continuare a mantenere quei comportamenti che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati".

Quindi quando la Lombardia può entrare in zona bianca? Decisivo come sempre sarà il monitoraggio che ogni venerdì arriva dall'istituto superiore di sanità, che poi guida il ministero della salute nella scelte delle varie fasce di rischio. Il primo appuntamento fondamentale sarà per venerdì 28 maggio: se quel giorno la Lombardia avrà un'incidenza inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti - come sembra - non dovrà far altro che confermare i dati per i due report successivi, del 4 e 11 giugno.

A quel punto, la zona bianca in Lombardia scatterebbe dal lunedì successivo e quindi dal 14 giugno. In zona bianca - anche se c'è l'ipotesi di un "bianco rinforzato" - non ci sono praticamente più divieti, se non le norme di comportamento anti contagio, come il rispetto della distanza e l'obbligo di indossare la mascherina. Dal 14, poi, cadrebbe anche il coprifuoco - che comunque sarà cancellato per tutti dal 21 giugno - con i locali che potrebbero così stare aperti senza più limiti orari.