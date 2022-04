"Il covid circola ancora: su la mascherina nei luoghi chiusi"

I numeri dei ricoveri dimostrano che il covid sta allentando la presa. In una settimana dieci pazienti contagiati in meno al San Gerardo, e per la terza settimana di fila nessun paziente covid positivo è ricoverato in Terapia intensiva. Ma questo non è assolutamente il momento di abbassare la guardia: il virus continua a circolare e a contagiare.

L'invito alla massima cautela e al rispetto delle precauzioni arriva dal professor Paolo Bonfanti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Gerardo di Monza. "La circolazione del virus nella popolazione, come si vede anche dai bollettini nazionali, continua ad essere elevata in relazione anche alla diffusione della variante Omicron 2 (BA.2), oramai predominante in tutta Italia, molto contagiosa ma meno pericolosa e quindi con un minore impatto sulle strutture sanitarie - spiega -. La minore pericolosità non deve indurre però a pensare che la pandemia sia finita".

Il coronavirus non è scomparso e continua ad essere una minaccia soprattutto per la fascia di popolazione fragile e immunodepressa. Sono proprio queste le persone contagiate che continuano a finire in ospedale. Da qui l'invito, a tutti, di non abbassare la guardia e di prestare massima attenzione. "È un dovere di ciascuno proteggere questa popolazione più vulnerabile, continuando ad adottare, soprattutto negli ambienti chiusi, le misure di mitigazione dei contagi: mascherina, evitare sovraffollamenti e igiene delle mani", aggiunge il professor Bonfanti.