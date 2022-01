Quante sono le classi in quarantena nelle scuole di Monza e Brianza

Il rientro a scuola è stato complicato soprattutto per i più piccoli. Questa settimana sono 17 le classi in quarantena tra Monza e Brianza. Si tratta esclusivamente di alunni che frequentano il nido e la scuola dell'infanzia. La comunicazione è arrivata direttamente da Ats Brianza.

Il covid pare aver colpito solo i più piccoli: sono 140 i bambini in quarantena, 17 gli operatori scolastici. Nessuna classe in quarantena alle scuole elementari, alle medie e alle superiori.

Situazione diversa invece nella zona del lecchese che afferisce, con la provincia monzese, all'Ats Brianza. Sono 10 le classi in quarantena in provincia di Lecco: 8 nei nidi e nelle scuole dell'iinfanzia, una alle medie e una alle superiori. Per un totale di 103 alunni in quarantena.