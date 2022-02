Bollettino covid 20 febbraio: diminuiscono contagi e ricoveri

In Lombardia la curva dei contagi continua a diminuire, così come i ricoveri. Notizie confortanti quelle che arrivano con il bollettino di domenica 20 febbraio. A due anni esatti dall'inizio dell'emergenza sanitaria e dopo quattro ondate sono in calo i contagi e le persone contagiate che necessitano il ricovero in ospedale.

A fronte di 50.619 tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 4.303 le persone risultate positive al covid in Lombardia, di cui 387 tra Monza e provincia. Calano anche i ricoveri sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Purtroppo non si ferma la scia dei morti: sono 29 le persone risultate positive al covid che nelle ultime 24 ore sono morte nella nostra regione.

I casi per provincia: Milano con 1315 nuovi positivi, di cui 562 a Milano città, segue Brescia con 518, Monza e Brianza con 387, Bergamo con 348, Varese con 324, Pavia con 237, Como con 282, Mantova con 256, Cremona con 167, Lecco con 146, Lodi con 93 e Sondrio con 54.