Salgono i contagi e ora anche i ricoveri: ecco quanti pazienti covid al San Gerardo

Torna a salire (come previsto) la curva dei contagi. Aumentano (di poco) i ricoveri di pazienti covid all'ospedale San Gerardo di Monza. Ad oggi, lunedì 21 marzo, sono 39 i pazienti covid ricoverati nel nosocomio di via Pergolesi, 6 in più rispetto a una settimana fa.

I pazienti, con un'età media di 70 anni, sono ricoverati: 30 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva , 8 in altri reparti. Negli ultimi sette giorni sono 1.813 i pazienti che sono arrivati al pronto soccorso del nococomio monzese, di cui 166 con sintomatologia covid (di cui 10 sono stati ricoverati). Sono due i pazienti con covid che nell'ultima settimana sono morti.

Prof. Paolo Bonfanti, Direttore unità operativa di Malattie Infettive: “Il numero dei pazienti ricoverati è in leggero aumento e questo riflette la ripresa della curva epidemica a livello locale e nazionale, già evidenziata nella settimana scorsa - spiega il professor Paolo Bonfanti, primario del reparto di Malattie infettive -. I nuovi pazienti ricoverati sono persone anziane, frequentemente affette da patologie croniche (diabete, ipertensione) che favoriscono lo sviluppo di Covid. L’effetto del vaccino su queste persone è attenuato per via dell’età e della immunodeficienza associata alle patologie associate. Da qui l’importanza di completare il ciclo vaccinale con la dose booster per chi non l’avesse ancora fatta o la quarta dose per le categorie previste. Bisogna inoltre tenere conto che in questa fase

epidemica, anche in Italia, circola la nuova variante Omicron 2 (o BA.2), più contagiosa ed in grado di provocare re-infezioni. La protezione immunitaria offerta dal ciclo vaccinale completo anche verso questa variante è superiore a quella che si ottiene naturalmente se si fosse stati contagiati con una variante precedente, differente da Omicron. Quindi, a maggior ragione, la strada è quella di completare il ciclo vaccinale”.