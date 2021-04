I ricoveri continuano a diminuire, numeri in netto calo rispetto a un mese fa

Negli ospedali di Monza e Brianza calano i malati con covid. I numeri, se confrontati con quelli di un mese fa, sono molto confortanti. Al San Gerardo di Monza e all'Asst Brianza i numeri sono nettamente inferiori, al Policlinico di Monza sono più che dimezzati.

Il bollettino di lunedì 26 aprile fa ben sperare. Al San Gerardo di Monza sono ricoverati 161 malati covid di cui 16 in terapia intensiva (numero stabile rispetto a venerdì 23 aprile), All'Asst Brianza sono ricoverati 226 malati covid (18 in meno rispetto a venerdì): all'ospedale di Vimercate sono 139 di cui 12 in terapia intensiva, a Desio 69 di cui 5 in terapia intensiva a Carate 18. Anche al Policlinco di Monza numeri pressochè stabili: 54 malati covid di cui 6 in terapia intensiva, venerdì erano 53.

Se questi numeri vengono confrontati con quelli di un mese fa la differenza è ancora più lampante. Il numero dei pazienti covid ricoverati nei nosocomi di Monza e Brianza si attestatava a circa 700 pazienti, oggi sono 441. All'ospedale San Gerardo di Monza abbiamo -126, all'Asst Brianza -79 e al Policlinico di Monza-53.