All'ospedale San Gerardo in un mese (quasi) dimezzati i pazienti covid

All'ospedale San Gerardo i pazienti covid in un mese sono quasi dimezzati: ad oggi, mercoledì 21 aprile, nel nosocomio di via Pergolesi risultano ricoverati 161 pazienti con covid, di cui 21 in terapia intensiva. Una bella dimunizione rispetto a un mese fa quando erano 287 i pazienti con covid ricoverati nel più grande ospedale monzese, e una terapia intensiva in affanno con 36 malati.

I dati che arrivano dagli altri ospedali del territorio sono pressochè stabili. All'Asst Brianza sono 265 i pazienti con covid come il giorno precedente: a Vimercate sono 152 di cui 12 in terapia intensiva, a Desio 85 di cui 6 in terapia intensiva; a Carate 28. Al Policlinico di Monza i degenti con covid sono 57 di cui 8 in terapia intensiva (il giorno precedente erano 69).

Intanto continua la campagna vaccinale con la speranza di poter presto ritornare alla normalità. Con la presenza di diversi hub su tutto il territorio provinciale