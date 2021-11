Al San Gerardo aumentano i pazienti covid: sono 54

Aumentano i ricoveri dei pazienti covid al San Gerardo di Monza. In una settimana il numero delle persone contagiate ricoverate è passato da 42 a 54, con un'età media di 72 anni. Negli ultimi sette giorni sono 7 i pazienti covid morti al San Gerardo.

Analizzando i dati forniti dal nosocomio di via Pergolesi sono 30 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive (15 non vaccinati) ; 8 in Pneumologia (3 non vaccinati); 8 in Terapia intensiva (5 non vaccinati); 8 in Unità di Terapia Semintensiva (4 non vaccinati).

Nell'ultima settimana sono stati 1.694 i pazienti che sono afferiti al Pronto soccorso del San Gerardo, 152 con sintomi covid, di cui 32 sono stati ricoverati.

Confrontando i dati con quelli della settimana scorsa sono aumentati i ricoveri nel reparto di Malattie Infettive, restano invariati quelli in Terapia Intensiva e Subintensiva. Sono inoltre diminuiti gli accessi al Pronto soccorso (-177 rispetto alla settimana precedente), mentre aumentano quelli dei pazienti con sintomi covid (+11) e ricoveri (+9). Scende leggermente l'età media dei ricoverati con covid: la settimana precedente era 74 anni.