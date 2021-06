Le regole per la mascherina in zona bianca

Quali sono le regole valide per la mascherina (al chiuso e all'aperto) nella zona bianca? Da lunedì 14 giugno la Lombardia è nella fascia bianca, quella dove il rischio di contagio da covid è minore, questo significa che viene meno il coprifuoco e che ci potrà muovere con maggiore libertà.

Mascherina obbligatoria in zona bianca

Come specificato nelle faq pubblicate dal Governo, la mascherina per coprire naso e bocca resta obbligatoria: "I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente".

Quando non è previsto l'obbligo della mascherina

Come sempre l’obbligo non è previsto per i bambini sotto i 6 anni di età; le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; gli operatori o le persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).



Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.



Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Quale tipo di mascherine utilizzare?

Non è obbligatorio usare un tipo particolare di mascherina. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.