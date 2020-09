Riapre il Gelsia Point di Monza: i nuovi orari e le regole d'accesso

Dopo il periodo di chiusura dovuto al Coronavirus, il Gelsia Point di Monza ha riaperto i battenti.

La riapertura si inserisce, come da programma, nel piano dell’azienda partito con la riattivazione degli sportelli di Seregno, Desio, Lissone, Limbiate, Trezzo sull’Adda, Canegrate, Cesano Maderno, Giussano, Meda e Muggiò.

Lo sportello di Monza sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

I Gelsia Point sono ora aperti con nuove modalità di gestione della clientela: la Società ha provveduto a garantire la corretta gestione del distanziamento sociale e a facilitare l’accesso. Segnaletica a pavimento per indicare il percorso da seguire in ingresso e in uscita, dispenser di gel igienizzante per le mani e totem informativi sono i sistemi messi a punto per proteggere clienti e dipendenti.