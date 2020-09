Coronavirus, "piano sicurezza" per il ritorno sui banchi di 8mila studenti a Monza

Sono quasi 8mila gli studenti monzesi che lunedì 14 settembre torneranno in classe. E nelle ventiquattro scuole cittadine, tra materne, primarie e secondarie, da tempo si lavora per garantire una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza. Una corsa contro il tempo per mettere a punto un “piano sicurezza” che dopo la lunga pausa imposta dell’emergenza sanitaria permetta ai bambini e ai ragazzi di tornare a scuola in spazi adeguati alle misure di contenimento dell’epidemia.

“Proprio in queste ore stiamo completando il piano d’azione per la ripresa della scuola in sicurezza. Lunedì mattina, al suono della prima campanella, studenti e professori entreranno in strutture adeguate in base alle linee guida per il contenimento del Covid-19” spiega il sindaco Dario Allevi.

Riorganizzazione degli spazi per il distanziamento

I 7.701 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono distribuiti in 371 aule. La maggioranza di queste, 240 aule, ospitano da 20 a 25 studenti, 120 aule meno di 20 studenti e 11 più di 25. Nessuna aula ha avuto bisogno di interventi strutturali. Attraverso azioni di riorganizzazione interna degli spazi, infatti, tutte sono in grado di garantire il distanziamento sociale. “Abbiamo fatto una corsa contro il tempo per consentire alle scuole della nostra città di riaprire in sicurezza, spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa – ma siamo riusciti a tagliare il traguardo in tempo. Abbiamo messo in campo un importante piano di interventi che abbiamo condiviso con tutti i Dirigenti Scolastici e che renderà più agevole e sicuro il ritorno tra i banchi degli studenti”.

Sono state abbattute pareti, spostate lavagne e ampliate le aule. Per ridefinire gli spazi e mettere in sicurezza le strutture, sono stati effettuati - in accordo con i Dirigenti scolastici – una quarantina di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’investimento è stato di 150mila euro nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione. 120mila euro sono stati investiti per acquistare nuovi arredi - banchi, sedie, tavoli, pareti mobili, barriere – mentre altri 250 mila euro per recuperare gli alloggi degli ex custodi di tre scuole (la Scuola primaria Munari, la Scuola primaria Dante Alighieri e la Scuola primaria Manzoni) e destinarli a nuovi spazi didattici. Questi interventi si concluderanno entro la fine dell’anno. Alla Scuola primaria Rubinowicz è stata ampliata un’aula che potrà ospitare fino a 26 studenti, gli spazi dell’ex Borsa sono stati adeguati per ospitare la mensa della scuola secondaria di primo grado Ardigò, dove è stato completato anche il vialetto di ingresso attraverso il giardino pubblico; ripristinato il cancello carraio alla Scuola primaria Volta; alla Scuola primaria De Amicis sono in fase di sostituzione le tapparelle; nuovi controsoffitti alla Scuola secondaria di primo grado Confalonieri e resi nuovamente agibili i servizi igienici al piano terra; ampliate alcune aule alla Scuola primaria Omero e Scuola primaria Puecher; alla Scuola secondaria di primo grado Pertini si sta lavorando all’adeguamento dei servizi igienici; alla Scuola primaria Zara è stata riparata la perdita dal soffitto, ripristinati i bagni e imbiancati alcuni locali; è stato realizzato un nuovo vialetto per l’ingresso degli alunni alla Scuola primaria D'Acquisto, dove è in corso anche la riparazione delle tapparelle; alla Scuola secondaria di primo grado Elisa Sala è stato creato un nuovo percorso di ingresso per gli alunni e ripristinati i servizi igienici inagibili; ripristinata la pavimentazione dell’ingresso secondario della Scuola dell’infanzia Cazzaniga; nuova copertura e nuovi controsoffitti per la mensa della Scuola primaria Munari e realizzato un vialetto per l’ingresso secondario; le nuove aule al piano terra della Scuola secondaria di primo grado Zucchi sono state bonificate dal radon; rifatti i servizi igienici, realizzato un nuovo ingresso e eliminate le infiltrazioni della copertura alla Scuola primaria Anzani; nuovo ingresso e ripristinato un servizio igienico alla Scuola primaria Alfieri; completati gli impianti per le nuove LIM alla Scuola primaria Don Milani; sistemazione dei servizi igienici della Scuola primaria Citterio; imbiancati alcuni locali in cattive condizioni alla Scuola primaria Buonarroti e ripristinati i servizi igienici. In tutte le scuole, infine, è in via di conclusione il posizionamento di adesivi e cartelli per indicare i percorsi di ingresso e uscita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In queste settimane abbiamo lavorato tanto con i dirigenti scolastici, spiega l’Assessore all’Istruzione Pier Franco Maffé. Abbiamo iniziato un percorso di confronto che ci ha consentito di definire insieme le nuove “regole” sempre con un unico obiettivo: mettere al centro della nostra azione i bisogni degli studenti e delle famiglie. La stessa logica che abbiamo seguito per il servizio mensa: abbiamo mappato i refettori di tutte le scuole per definirne la capienza massima al fine di mantenere le distanze tra i bambini. Il servizio partirà mercoledì 23 settembre e sarà articolato su due turni”.