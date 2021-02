Riapre la scuola di teatro di Binario 7: "Torniamo a socializzare"

"Abbiamo deciso di tornare a offrire occasioni di crescita, di apprendimento e di socializzazione ai più giovani, che negli ultimi mesi tanto hanno sofferto per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria" commenta la scuola di teatro.

A partire da lunedì 15 gennaio, tornano i corsi della scuola di teatro di Binario 7.

Le lezioni si svolgeranno all’interno delle aule più grandi del polo artistico e culturale di via Turati, a Monza. Protagonisti saranno bambini e adolscenti non ancora maggiorenni, che potranno vivere momenti di crescita, di apprendimento e di socializzazione dopo aver sofferto negli ultimi mesi per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Turro verrà svolto in sicurezza, grazie alla riattivazione del protocollo anti-Covid già sperimentato durante i camp estivi. Insegnanti e allievi indosseranno la mascherina per l’intera durata delle lezioni. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì e si concluderanno entro i termini stabiliti dal coprifuoco ancora in vigore. Al loro termine tutti gli spazi saranno sanificati.