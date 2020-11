Tamponi rapidi, a Bellusco arriva un ambulatorio "mobile" per i test

In collaborazione con Assab - Agrate Brianza, Azienda Speciale Servizi Agrate Brianza, e i medici di Medicina Generale di Bellusco, arriva nel comune un ambulatorio mobile per i tamponi rapidi. Un servizio essenziale, che risponde alle difficoltà che i cittadini hanno nel trovare strutture che possano effettuare i tamponi in tempistiche brevi. E che supporta i punti tamponi già attivi nel Sistema Sanitario Regionale.

ll servizio, a partire dal 13 novembre, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (grazie anche all'aiuto dell'Associazione Protezione Civile Rio Vallone, che ha prestato supporto logistico per l'allestimento dell'ambulatorio mobile).

Per accedervi è necessario rivolgersi al proprio medico di base per la prescrizione del test (obbligatoria), e prenotare l'appuntamento allo 039 62083219.

I test vengono effettuati nel parcheggio del Palazzo Comunale di via Rimembranze, e il loro costo per i cittadini di Bellusco è di 20 euro. L'esito viene comunicato nel giro di 15 minuti.

Non solo: a cura della Fondazione Maria Bambina di Bellusco è attivo un servizio di radiografia ed ecografia polmonare a domicilio, utile strumento di diagnostica in caso di polmonite da covid. Per prenotare il servizio, che ha il costo agevolato di 100 euro, è necessario chiamare il numero 039 622302 - interno 1, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Il servizio di tamponi rapidi in Brianza è stato attivato anche ad Agrate Brianza e Concorezzo.