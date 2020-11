Tamponi rapidi a Brugherio: le modalità d'accesso al drive-through di via XXV aprile

I tamponi rapidi in modalità drive-through arrivano anche a Brugherio.

A partire dal 23 novembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì sarà possibile sottoporsi al tampone dalle 9.00 alle 13.00 presso il centro sportivo Cremonesi di via XXV aprile. Il costo del tampone rapido per i cittadini di Brugherio sarà di 20 euro, e l'esito verrà dato nel giro di 15 minuti direttamente sul posto.

Per accedere al punto tamponi sarà necessaria la prescrizione dei medici di medicina generale o dei pediatri che hanno aderito alla all'iniziativa e sarà necessaria la prenotazione. Sul sito del comune è possibile consultare le modalità di prenotazione (aperte da venerdì 20 novembre).

Un secondo punto tamponi verrà attivato, sempre a partire da lunedì 23 novembre, presso la sede della Croce Rossa di via Oberdan: non sarà in modalità drive-through, ma richiederà comunque la prenotazione.