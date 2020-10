Emergenza covid in Brianza, torna operativa l'Unità di Crisi della Croce Rossa

Torna operativa l'Unità di Crisi della Croce Rossa di Monza per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Nella sede di via Pacinotti il sodalizio ritorna ai tempi della prima grande emergenza vissuta la scorsa primavera. L'Unità di Crisi – costituita dal Presidente Dario Funaro e da un team di delegati tecnici - interviene su più fronti andando incontro alle diverse necessità (non solo sanitarie) che in questo periodo il territorio richiede.

La Cri di Monza conta sul supporto di 395 volontari e 15 mezzi (5 ambulanze, 2 CMR, 1 furgone per il trasporto del materiale, 4 auto, 1 doblò, 1 pickup, 1 mezzo per il trasporto dei diversamente abili).

Accanto al potenziamento del servizio 118 - con l'introduzione di una nuova ambulanza H24 - l'Unità di Crisi dovrà coordinare tutti i servizi sulla città. La CRI di Monza si sta organizzando per garantire non soltanto l’invio delle ambulanze per il trasporto dei pazienti in ospedale, ma anche attività di carattere sociale destinate a chi si trova in quarantena a casa, alle persone fragili e sole.

Spesa e medicinali a domicilio

Vengono ripristinati i servizi gratuiti di consegna della spesa e dei medicinali; dei pacchi viveri e dei buoni pasto ai single e alle famiglie che si ritrovano in condizioni di indigenza. “Sono consapevole della stanchezza fisica e mentale dei volontari che nella prima ondata non si sono risparmiati – commenta il presidente Dario Funaro -. Ma in questo momento il territorio ha ancora più bisogno di noi. Non solo un bisogno prettamente sanitario: in aumento anche il bisogno sociale di chi si è visto mettere in ginocchio dalla pandemia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo bisogno dei dispositivi di protezione individuale per poter svolgere in totale sicurezza tutte le attività. Ci appelliamo alla generosità dei monzesi che già in primavera avevano dimostrato la loro vicinanza alla CRI. Il loro aiuto sarà fondamentale per poter continuare a operare in totale sicurezza: a salvaguardia della salute dei nostri operatori e degli utenti”.