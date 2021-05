Servono volontari per imbiancare le pareti interne del centro vaccinale all'ex Esselunga

Aaa volontari cercansi per imbiancare le pareti interne del (prossimo) centro vaccinale alla ex Esselunga di Vimercate. A lanciare la richiesta è il sindaco, Francesco Sartini, alla vigilia dell’apertura dell’hub nell’ex spazio commerciale cittadino.

I locali sono stati consegnati all’Asst Brianza (di cui l’ospedale di Vimercate fa parte) che si sta occupando dell'allestimento, mentre i proprietari dello stabile sono già intervenuti per renderlo utilizzabile. Per completare i lavori e rendere la struttura ancora più accogliente sono necessari alcuni interventi marginali di imbiancatura di una parte delle pareti interne.

Per questo motivo il Comune sta organizzando per giovedì 13 maggio, a partire dalle 8, una squadra formata da cittadini volontari che si rendano disponibili a impiegare il proprio tempo libero per imbiancare le pareti interne dell’hub. Chi fosse interessato può inviare i propri dati all'indirizzo di posta elettronica sindaco@comune.vimercate.mb.it, e poi presentarsi direttamente giovedì 13 maggio alle 8