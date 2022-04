La Brianza è la terra della bellezza

La Brianza brilla per la produzione anche nel settore cosmetico: si trovano proprio in provincia di Monza, a Bergamo, a Milano e a Crema le migliori aziende top di gamma nella produzione di rossetti, mascara, ciprie e ombretti.

"Il distretto lombardo della cosmetica realizza il 55% dell'export nazionale del settore con circa 500 imprese e si trova ai primi posti a livello mondiale" ha spiegato Attilio Fontana, governatore Lombardo parlando delle eccellenza del comparto cosmetico e del Made in Italy dopo una visita ad alcune realtà lombarde nelle scorse settimane.

Un comparto che ha saputo resistere nonostante la pandemia e che ha una ricaduta positiva anche in termini di occupazione sul territorio. Per questo come Regione, abbiamo attivato, nel settore beauty e benessere, percorsi di specializzazione per l'acquisizione di competenze specifiche e mirate". "In Lombardia - ha continuato Fontana - si concentrano le migliori aziende dell'intera filiera del mercato cosmetico, nella nostra regione viene prodotto il 65% del make-up di tutto il mondo".

"Sostenere il settore della cosmesi - ha dichiarato l'assessore Melania Rizzoli - significa sicuramente sostenere un pezzo fondamentale del nostro made in Italy e di conseguenza rinforzare l'occupazione e la competitività del Paese. E' bene ricordare che si tratta di un settore estremamente connesso con il mondo della ricerca e dell'innovazione dove è richiesta la presenza di tecnici altamente qualificati".