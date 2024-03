Per l'8 marzo un regalo speciale per le bambine che lottano contro il cancro

Per loro niente mimose ma un coloratissimo cerchietto (e per alcune una bandana) realizzati a mano e che ha incorniciato il loro volto e fatto spuntare un sorriso. Un 8 marzo speciale per le bambine e le ragazze ricoverate al Comitato Maria Letizia Verga. Per la festa della donna hanno ricevuto un regalo particolare: un cerchietto o una bandana. A donarlo i bambini dell’asilo Nido Cipì di Paderno d’Adda che hanno così voluto dimostrare il loro affetto e la loro vicinanza a queste piccole guerriere in questa giornata di festa per le donne.

Giallo, bianco, azzurro, grigio; a pois, in tinta unita, con i fiori a altre fantasie. Questi i cerchietti che hanno rallegrato questa particolare giornata che vede le piccole donne combattere la battaglia più importante. Quella per la vita. Un dono con bellissimo messaggio: "Alle piccole Donne più coraggiose e più belle che esistano, mille mille auguri per la loro festa! con affetto infinito", firmato i bambini dell'asilo Nido Cipì.