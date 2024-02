Le fiamme sono divampate nella notte tra giovedì e venerdì in un complesso industriale di via Primo Maggio: almeno cinque i capannoni coinvolti. Le immagini

Incendio a Concorezzo nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio. Le fiamme, a partire dalla mezzanotte e mezza, hanno avvolto alcuni capannoni - almeno cinque - in un complesso industriale dove hanno sede diverse aziende in via Primo Maggio.

Sono stati circa sessanta i pompieri impegnati con diverse squadre per contenere il rogo di dimensioni notevoli, come testimoniano le immagini che arrivano da Concorezzo. Sul posto sono al lavoro sei autopompe, sei autobotti, due autoscale e un carro soccorso. Secondo quanto al momento emerso a bruciare sono state le sedi di più aziende dislocate nel complesso: risultano danneggiate dalle fiamme una azienda di forniture per ristoranti, una di computer poi un deposito di pneumatici, una ditta di pulizie e una officina.

L'appello: "Tenete le finestre chiuse"

Il grande rogo che si è sviluppato nella nottata a Concorezzo, secondo quanto verificato, non ha provocato feriti anche se in via Primo Maggio sono stati presenti i mezzi del 118 in via precauzionale con tre ambulanze e i carabinieri della compagnia di Vimercate. Nei pressi del capannone sono al lavoro anche i tecnici Arpa che stanno effettuando le rilevazioni sulla qualità dell'aria.

Il sindaco, Mauro Capitanio, venerdì mattina ha invitato i residenti a tenere le finestre chiuse: "A seguito dell'incendio scatenatosi da questa mezzanotte in via Primo Maggio e che ha coinvolto 5 capannoni, non si sono registrati feriti. Arpa sta conducendo le misure sulla qualità dell'aria e al momento si consiglia comunque di tenere il più possibile le finestre chiuse. Ringraziamo i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine presenti da questa notte per l'enorme lavoro che stanno facendo" ha detto Capitanio.