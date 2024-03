Travolta in strada da un'auto: 20enne d'urgenza al San Gerardo

Una ragazza di 20 anni è stata ricoverata d'urgenza al San Gerardo dopo essere stata travolta da un mezzo sulla strada.

La chiamata al numero 118 Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) oggi, 22 marzo, intorno alle 14, a seguito dell'investimento della ragazza, avvenuto in via Turati. Sul posto è sopraggiunta immediatamente un'ambulanza e i sanitari, dopo aver valutato le condizioni fisiche della ragazza, ne hanno disposto il trasporto all'ospedale San Gerardo in codice giallo.

A indagare la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale.