Incidente in autostrada, traffico e soccorsi sull'A4

Soccorsi e lunghe code lunedì mattina in autostrada A4. Poco dopo le 6 lungo le corsie in direzione Milano, tra Capriate e Trezzo sull'Adda, si è verificato un incidente che ha coivolto diversi veicoli.

I soccorsi

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato tre ambulanze preallertate in codice giallo per prestare soccorso a dieci persone. Nessuno dei coinvolti risulta in gravi condizioni e i mezzi di emergenza sono ripartiti alla volta degli ospedali in codice verde.

Lungo le corsie dell'A4 lunedì mattina anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti già dalle prime ore del mattino.