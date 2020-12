Investita da auto mentre attraversa la strada: 85enne trascinata sull'asfalto e soccorsa

E' stata investita da un'auto mentre attraversava la strada ed è finita a terra, trascinata sull'asfalto per diversi metri. In ospedale lunedì mattina a Monza è finita una pensionata di 85 anni, investita da un veicolo nella tarda mattinata in via Prina.

Secondo quanto al momento ricostruito, la signora sarebbe stata investita dall'auto con al volante una donna di quarant'anni mentre attraversava la strada diretta verso la parte opposta della carreggiata dove si trova la chiesa. Appena messo giù un piede dal marciapiedi però è sopraggiunta l'auto: la donna è finita a terra ed è stata trascinata per alcuni metri sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo che hanno trasferito la donna all'ospedale San Gerardo di Monza.

Per i rilievi per accertare l'esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza.