Grave incidente sull'Autostrada A1: coda di 5 km

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di giovedì lungo l'Autostrada A1, tra Lodi e l'intersezione Teem, in direzione Milano. Come riferisce MilanoToday Per lo schianto, dove stando alle prime informazioni è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante, si è formata una coda d'auto di 5 chilometri.

Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, poco dopo le 5 è arrivata la prima richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati tre equipaggi su automedica, ambulanza e elisoccorso, in codice rosso. Le condizioni dei due feriti, due uomini di 46 e 53 anni, si sono poi rivelate meno gravi di quanto era apparso in un primo momento e sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Lodi e Varese.

Presenti anche i vigili del fuoco di Lodi e la polizia stradale di Novate per i rilievi. Autostrade per l'Italia informa che nel tratto interessato il traffico è rimasto paralizzato a lungo, e si è creata una coda d'auto di circa 5 chilometri, in direzione Milano. Anche in direzione Sud il traffico è stato rallentato, come riporta Autostrada.it, a causa dei "curiosi".