Auto perde il controllo e resta bloccata sullo spartitraffico in viale Sicilia

Un'auto che perde il controllo e viaggia sullo spartitraffico per alcuni metri e poi resta incastrata sul guard rail centrale, in mezzo alla carreggiata. E' successo a Monza, in viale Sicilia, nella serata di sabato.

Intorno alle 22.30 di Ferragosto la polizia locale è intervenuta nel tratto: la vettura, con al volante un uomo di Cologno Monzese, avrebbe perso il controllo in autonomia, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo essere uscita fuori strada la Honda ha proseguito la corsa per qualche metro sullo spartitraffico centrale che divide le corsie con opposti sensi di marcia e poi è rimasta bloccata sul guard rail.

Per recuperare il mezzo - che ha riportato ingenti danni alle parti meccaniche - è stato necessario l'intervento del carroattrezzi. Gli agenti del comando di via Marsala invece si cono occupati degli accertamenti per chiarire le cause del sinistro.