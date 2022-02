Auto si ribalta a Monza, gravissimi due ragazzi

Un'auto capottata sull'aiuola, nella nebbia. E tre ragazzi in ospedale, di cui due soccorsi in codice rosso e in gravi condizioni. Incidente alle prime ore di sabato 5 febbraio a Monza, all'altezza di piazzale Virgilio.

Il ribaltamento

Un'auto con a bordo tre persone per cause ancora in corso di accertamento dopo aver perso il controllo ha terminato la corsa nello spiazzo verde del Rondò dei Pini, ribaltandosi. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è arrivato poco dopo le cinque e sul posto sono intervenute tre ambulanze e due automediche insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Monza che si è occupata dei rilievi e degli accertamenti per la ricostruzione della dinamica.

I soccorsi

Il personale sanitario ha soccorso tre persone, trre giovani di 21, 25 e 27 anni: sono stati accompagnati dai mezzi di emergenza in ospedale tra il San Gerardo di Monza, il nosocomio di Desio e l'ospedale San Raffaele di Milano. Per due di loro le condizioni risultano gravi e il trasferimento è avvenuto in codice rosso mentre un terzo giovane è stato accompagnato in codice giallo.

Seguiranno aggiornamenti.