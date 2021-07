Auto perde il controllo e si ribalta più volte: soccorse due donne a Monza

Un'auto ribaltata e due donne soccorse nella notte a Monza. Incidente stradale in viale Sicilia poco dopo la mezzanotte di venerdì 2 luglio. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo due signore di 55 e 63 anni si è ribaltata diverse volte dopo aver perso il controllo ed essere finita nell'avallamento. La corsa dell'utilitaria è poi terminata a diversi metri di distanza, davanti al cancello di un concessionario.

La chiamata di emergenza ha fatto accorrere sul posto due ambulanze insieme alla polizia locale del capoluogo brianzolo. La conducente e la donna che viaggava accanto a lei sono state soccorse e trasferite in codice giallo e in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che pare non aver coinvolto nessun altro veicolo sono stati affidati agli agenti.