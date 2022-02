Auto si ribalta in strada a Monza

Un'auto ribaltata in mezzo alla strada e i soccorsi. Incidente stradale nella serata di domenica a Monza dove in via Borgazzi, intorno alle 21, una Volkswagen Polo ha perso il controllo, capottandosi.

Il ribaltamento - la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine - è avvenuto davanti a un ristorante pizzeria situato nel tratto e la chiamata di richiesta di soccorso è scattata in codice rosso. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza ma le condizioni del conducente fortunatamente non sono apparse poi così gravi. Un uomo di 34 anni è stato infine trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il veicolo, dopo aver perso il controllo, si è ribaltato al centro della carreggiata. Per la rimozione e per il ripristino della viabilità è stato necessario l'intervento del personale del soccorso stradale Agliata di Monza Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.