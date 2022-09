Automobilista si ferma per far passare un pedone, ma viene tamponata

Si era fermata in prossimità dell'attraversamento pedonale per far attraversare il pedone. Ma un'automobile che sopraggiungeva da dietro ha tamponato l'auto ferma. Alla fine le donne al volante e quella che stava attraversando la strada sono finite in pronto soccorso. Fortunatamente senza riportare gravi ferite.

L'incidente è avvenuto nella mattina di sabato 17 settembre a Brugherio. Come riferiscono dal comando della polizia locale di Brugherio il fatto è accaduto intorno alle 10.50 in via Marsala. Secondo quanto comunica la polizia locale intervenuta sul posto e che ha effettuato i sopralluoghi la Renault Clio avrebbe tamponato la Ford Fiesta che si era fermata per far passare il pedone. Dalla ricostruzione fornita dai vigili risulterebbe che la Renault a causa dell'urto sarebbe stata sospinta ruotando e finendo col colpire il pedone.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Fortunatamente giunti sul posto i soccorritori hanno constato che le condizioni delle tre donne - di 47, 59 e 74 anni - non erano gravi e hanno declassato il codice da giallo a verde. Le tre ferite sono state trasportate comunque al pronto soccorso dell'ospedale Cernusco sul Naviglio e a quello di Cinisello Balsamo per ulteriori accertamenti.