Tragico incidente in autostrada: morto 40enne

Incidente mortale in autostrada lunedì mattina. Un uomo di 40 anni ha perso la vita lungo le corsie dell'A4 nel tratto tra Agrate Brianza e lo svincolo con la tangenziale Est. Lo scontro mortale - che ha coinvolto un furgone su cui viaggiava la vittima e un camion - è avvenuto poco dopo le 9 in direzione Milano.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Tra le corsie, appena dopo l'uscita di Agrate Brianza, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità. Purtroppo inutili i soccorsi: per l'uomo - che era al volante del furgone - non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Un secondo uomo di 54 anni invece è stato soccorso dal personale sanitario ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Lungo l'autostrada è intervenuto anche il personale dell'Officina Aliverti di Agrate Brianza che si è occupato della rimozione dei mezzi e del ripristino della viabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code lunedì mattina in direzione Milano per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.