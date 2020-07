Incidente sull'Autostrada A4: schianto tra tre camion tra Certosa e Cormano, coda di 3 km

Incidente stradale in autostrada A4 nel pomeriggio di giovedì 30 luglio all'altezza di Cormani. Tre camion sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale nel tratto tra Milano Certosa e Cormano, in direzione Venezia, alle porte di Monza. Lo scontro tre i tre carri articolati, avvenuto intorno alle 14 di giovedì, ha paralizzato il traffico sulla strada.

L'incidente, stando a quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto aveva inviato alcune ambulanze e un'automedica, non ha causato feriti. I conducenti, sono stati visitati sul posto dal personale sanitario ma stanno bene.

Coda e traffico in tilt sull'Autostrada A4

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti con diversi mezzi dopo la richiesta d'aiuto al Numero unico emergenza. Presenti anche le volanti della polizia stradale, che ha gestito il traffico, ridotto a una corsia, e fatto i rilievi per capire la dinamica.

Autostrade per l'Italia comunica che ci sono almeno tre chilometri di coda e consiglia agli automobilisti in arrivo da Varese sull'A8 che devono prendere l'A4 di uscire al Bivio A8 Milano-Varese su Raccordo A8-Fiera Milano.