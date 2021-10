Incidente tra auto e moto, gravissimo centauro 54enne

Un uomo di 54 anni è stato soccorso in condizioni molto gravi in seguito a un incidente stradale avvenuto a Barzago, alle porte del Monzese, in provincia di Lecco.

Lo schianto - che ha coinvolto la dueruote del 54enne e una vettura con al volante un pensionato di 81 anni - è avvenuto in via Leopardi pochi minuti dopo le 12.30.

Sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 e alla polizia stradale è intervenuto anche l'elisoccorso. Ad avere la peggio è stato il motociclista che al momento dell'arrivo dei sanitari era in arresto cardio circolatorio con traumi multipli a torace, bacino e gamba. Il 54enne è stato trasferito all'ospedale di Lecco in codice rosso con manovre di rianimazione in corso.

In codice verde, all'ospedale di Erba, senza evidenti segni di ferite, è stato accompagnato in ambulanza il conducente del veicolo. Accertamenti in corso per stabilire l'esatta dinamica dello schianto.